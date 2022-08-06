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وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة منع أي تحركات استفزازية في الحرم القدسي واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للحؤول دون مزيد من التصعيد (سكاي نيوز)
Lebanon 24
06-08-2022
|
16:29
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