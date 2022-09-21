Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس الدوما الروسي: 389 عضوا صوتوا بنعم على التعبئة مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت

Lebanon 24
21-09-2022 | 05:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس الدوما الروسي: موسكو ستدعم مواطني دونباس إذا قرروا الانضمام لروسيا
lebanon 24
21/09/2022 16:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الدوما الروسي: نطالب بوقف استهداف محطة زابوروجيا النووية من قبل أوكرانيا والكف عن تزويد كييف بالأسلحة
lebanon 24
21/09/2022 16:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الدوما الروسي: تصرفات واشنطن وكييف تنذر بوقوع كارثة نووية
lebanon 24
21/09/2022 16:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن صوتوا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا
lebanon 24
21/09/2022 16:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:25 | 2022-09-21
09:23 | 2022-09-21
09:21 | 2022-09-21
08:53 | 2022-09-21
08:34 | 2022-09-21
08:30 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website