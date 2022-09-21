العلامة الشيخ علي الخطيب بعد لقائه عون: لتشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن والرئيس عون أكد أن الامور في ملف ترسيم الحدود البحرية اصبحت في خواتيمها السعيدة

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