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الرئيس عون اطلع من السفيرة الفرنسية آن غريو على حصيلة اللقاءات التي عقدتها في باريس والتي تناولت الأوضاع في لبنان

Lebanon 24
21-09-2022 | 07:23
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