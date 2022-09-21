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المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية: حشد بوتين جنود الاحتياط اعتراف واضح أن "غزوه" لأوكرانيا فشل
Lebanon 24
21-09-2022
|
07:36
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