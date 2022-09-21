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مستشار الرئيس الأوكراني: التعبئة الروسية خطوة متوقعة ومن الواضح أن الحرب لا تسير وفق خطط موسكو

Lebanon 24
21-09-2022 | 07:46
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