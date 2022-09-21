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الولايات المتحدة تقول إنّها تتعامل "بجدّية" مع التهديدات النووية الروسية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
21-09-2022
|
08:53
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