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أمين عام "الناتو": وحدة الحلفاء في أميركا الشمالية وأوروبا معا يمكنها مواجهة التهديدات العالمية

Lebanon 24
21-09-2022 | 09:21
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