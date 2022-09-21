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أ ف ب: اعتقال أكثر من 1000 شخص في أنحاء روسيا خلال احتجاجات ضد قرار التعبئة (الجزيرة)

Lebanon 24
21-09-2022 | 14:34
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