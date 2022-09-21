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تصفيق حار ولبضع دقائق في الامم المتحدة بعد انتهاء الرئيس الاوكراني من القاء كلمته عبر تقنية الفيديو

Lebanon 24
21-09-2022 | 17:47
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