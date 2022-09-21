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الرئيس الأميركي ورئيسة الوزراء البريطانية: أفعال بوتين تسلط الضوء على حاجة الحلفاء لمواصلة دعمهم لأوكرانيا

Lebanon 24
21-09-2022 | 18:08
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