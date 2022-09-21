Advertisement

أخبار عاجلة

تراس تؤكد لبايدن استعداد بلادها لمواجهة روسيا والصين

Lebanon 24
21-09-2022 | 19:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليز تراس لبايدن: لندن ستعمل مع واشنطن لمعالجة المشكلات الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا
lebanon 24
22/09/2022 06:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: روسيا والصين تعملان على توسيع التعاون الاستراتيجي لمواجهة سياسة الاحتواء الأميركية
lebanon 24
22/09/2022 06:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لمواجهة روسيا والصين... أميركا تُنتج سلاحاً جديداً "طائراً" (صورة)
lebanon 24
22/09/2022 06:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تراس تناقش مع أردوغان نجاحات أوكرانيا ضد روسيا في الآونة الأخيرة
lebanon 24
22/09/2022 06:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:29 | 2022-09-21
20:24 | 2022-09-21
20:13 | 2022-09-21
20:11 | 2022-09-21
20:10 | 2022-09-21
20:10 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website