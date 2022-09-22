رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الجمعية العامة للأمم المتحدة: العالم يمرّ بصراعات تثير قلقنا جميعاً وأفضل مكان للتداول بشان تلك التحديات هي قاعة منظمة الأمم المتحدة

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