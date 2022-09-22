ميقاتي من الأمم المتحدة: الشكر لمنظمة الأمم المتحدة على جهودها بشأن لبنان والتحية لقوات "اليونيفيل" على ما تبذله من تضحيات للحفاظ على الإستقرار في جنوب لبنان بالتنسيق مع الجيش

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