ميقاتي عن ملف ترسيم الحدود البحرية: الوساطة الأميركية مرحّب بها ولبنان متمسك بسيادته وحقوقه وثروته ونرغب بالتوصل إلى حلّ تفاوضي في الملف وقد أحرزنا تقدماً ملموساً

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