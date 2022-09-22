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ميقاتي: لبنان يواجه أسوأ أزمة اقتصادية اجتماعية في تاريخه نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر

Lebanon 24
22-09-2022 | 02:08
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