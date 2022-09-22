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ميقاتي: حكومتنا أنجزت العديد من الأهداف أبرزها الانتخابات البرلمانية في موعدها لكن الطريق أمام لبنان ما زالت شاقة وطويلة ومليئة بالمصاعب قبل الخروج من الأزمة

Lebanon 24
22-09-2022 | 02:09
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