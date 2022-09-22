ميقاتي: حكومتنا أنجزت العديد من الأهداف أبرزها الانتخابات البرلمانية في موعدها لكن الطريق أمام لبنان ما زالت شاقة وطويلة ومليئة بالمصاعب قبل الخروج من الأزمة

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