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ميقاتي: نعوّل على مساعدة أصدقاء لبنان الدوليين وفي طليعتهم الدول العربية الشقيقة التي لا غنى للبنان عنها

Lebanon 24
22-09-2022 | 02:10
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