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أخبار عاجلة
ميقاتي: حكومتنا تعمل على خط تعافٍ مالي واقتصادي تتكامل مع تعاوننا مع صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
22-09-2022
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02:11
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