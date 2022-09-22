ميقاتي: نناشد الدول الشقيقة والصديقة أن تكون إلى جانب لبنان ونتطلع الى إعادة عقد مؤتمر أصدقاء لبنان الذي طالما احتضنته فرنسا بالتعاون مع أصدقاء لبنان وأشقائه

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