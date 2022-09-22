ميقاتي: القضية الفلسطينية تبقى القضية الأم التي تعيق تحقيق السلم والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وقد آن الأوان لرفع الظلم الواقع بحق الشعب الفلسطيني

Lebanon 24