Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: القضية الفلسطينية تبقى القضية الأم التي تعيق تحقيق السلم والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وقد آن الأوان لرفع الظلم الواقع بحق الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
22-09-2022 | 02:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: الأصل في استراتيجيتنا تجاه القضية الفلسطينية هو الرّهان على ثورة الشعب الفلسطيني ورفض التوطين والتطبيع
lebanon 24
22/09/2022 13:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة اللبنانية تعول على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء ووجود دولية لبنانية قادرة ومزدهرة هي حاجة ماسّة للأمن والسلم في المنطقة والعالم
lebanon 24
22/09/2022 13:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب دعمها القضية الفلسطينية... بيلا حديد: هذا ما خسرته!
lebanon 24
22/09/2022 13:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: نتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام المنشود
lebanon 24
22/09/2022 13:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:04 | 2022-09-22
05:52 | 2022-09-22
05:44 | 2022-09-22
05:39 | 2022-09-22
05:34 | 2022-09-22
05:25 | 2022-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website