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وزارة الخارجية الألمانية: سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا تتعرضان لخطر جسيم بسبب تصرفات روسيا غير المسؤولة

Lebanon 24
22-09-2022 | 07:18
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