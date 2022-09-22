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وزارة الخارجية الألمانية: سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا تتعرضان لخطر جسيم بسبب تصرفات روسيا غير المسؤولة
Lebanon 24
22-09-2022
|
07:18
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