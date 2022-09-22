أحد أهالي ركاب المركب الذي فُقد قبالة السواحل اليونانية لـ"الجديد": والدتي أبلغتني أن جزءاً من المهاجرين تم نقلهم إلى تركيا والجزء الآخر إلى اليونان ولا معلومات عن الجهة التي تكفلت بنقلهم

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