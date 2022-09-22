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مجلة "نيوزويك" عن صور فضائية: طول طابور السيارات الروسية التي تحاول العبور إلى جوروجيا بلغ 6 أميال

Lebanon 24
22-09-2022 | 07:59
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