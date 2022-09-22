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جون كيربي لـ"الجزيرة": لن نعترف بشرعية ما يحدث من إستفتاءات على الأراضي الأوكرانية

Lebanon 24
22-09-2022 | 08:49
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