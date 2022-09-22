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بلينكن: الادعاءات الروسية لضم مناطق في أوكرانيا لن تسلب كييف حقها في الدفاع عن أراضيها (الشرق)

Lebanon 24
22-09-2022 | 11:03
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