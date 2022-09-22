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فرنجية: أريد أن أكون رئيساً وحدويّاً ويجمع البلد لا رئيساً كيدياً فلبنان اليوم في مرحلة استثنائية وفي حرب اقتصادية تدميريّة وبوضع أسوأ من مرحلة ما بعد الحرب الأهلية

Lebanon 24
22-09-2022 | 14:31
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سليمان فرنجية: متفائل بحظوظي الرئاسية وأريد أن أكون رئيساً وحدوياً لا كيدياً
lebanon 24
22/09/2022 23:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: الشعب يحتاج رئيساً يسحب لبنان من الصراعات ولا يجوز في هذه المرحلة ان نسمع بأسماء مرشحة من هنا وهناك ولا نرى تصوراً لمرشح
lebanon 24
22/09/2022 23:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: البطريرك الراعي ليس ضدّ أي شخصية مطروحة لرئاسة الجمهورية ونحن متفاهمون معه وإذا انتُخبت رئيساً "بيكون مبسوط مش زعلان"
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22/09/2022 23:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميّل: وصلنا الى هذه المرحلة لأنّ كثيرين خيّرونا بين الاستقرار وبين كرامتنا، ولكن ماذا حصل؟ خسرنا الاستقرار، خسرنا كرامتنا وخسرنا البلد. وفي المقابل هم "طاحشين" بمشروعهم
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22/09/2022 23:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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