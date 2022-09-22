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أخبار عاجلة
فرنجية: انا مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي شرط أن يحصل بعد التسويات
Lebanon 24
22-09-2022
|
14:37
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