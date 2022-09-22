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فرنجية: انا مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي شرط أن يحصل بعد التسويات

Lebanon 24
22-09-2022 | 14:37
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