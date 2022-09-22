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المرصد السوري لحقوق الإنسان: ارتفاع حصيلة ضحايا القارب الغارق إلى 36 قتيلًا وعشرات المفقودين

Lebanon 24
22-09-2022 | 15:09
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