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فرنجية لـmtv: يجب الحوار مع السوريين والضغط في اتجاه عودة النازحين وحتى الأمس كان هناك فريق مسيحي ومسلم عريض يرفض حتى الحديث عن هذا الموضوع

Lebanon 24
22-09-2022 | 16:02
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