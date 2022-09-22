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فرنجية لـmtv: لولا الضغط وحرب أوكرانيا لما تمّ تسريع ملف ترسيم الحدود البحرية وموقف المقاومة كان يجب أن تتخذه الدولة اللبنانية بعدم السماح لإسرائيل باستخراج غرام واحد من كاريش قبل إعطاء لبنان كامل حقوقه

Lebanon 24
22-09-2022 | 16:04
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