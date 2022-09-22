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الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يؤكدان العزم على مواصلة الالتزام بالاتفاقات الحالية في أوبك+

Lebanon 24
22-09-2022 | 16:42
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