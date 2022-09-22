Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط للجزيرة: الاستفتاء الروسي في مناطق أوكرانية غير قانوني

Lebanon 24
22-09-2022 | 16:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يرحّب برفض الغرب لعمليات الاستفتاء الروسي في المناطق الأوكرانية
lebanon 24
23/09/2022 02:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي لنظيره التركي: استولت الولايات المتحدة على مناطق النفط في سوريا بشكل غير قانوني
lebanon 24
23/09/2022 02:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الدوما الروسي: رفض كييف للتفاوض على السلام يفاقم احتمالات إمكانية الحفاظ على الدولة الأوكرانية (الشرق)
lebanon 24
23/09/2022 02:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
استقالة وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن والحدود
lebanon 24
23/09/2022 02:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:25 | 2022-09-22
19:25 | 2022-09-22
18:52 | 2022-09-22
18:42 | 2022-09-22
18:33 | 2022-09-22
18:31 | 2022-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website