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زيلنسكي: قرار روسيا بالتعبئة اعتراف صريح أن جيشها الذي أعدته منذ عقود للسيطرة على دولة أخرى لم يصمد وانهار

Lebanon 24
22-09-2022 | 18:00
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