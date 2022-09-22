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بيان أميركي أوروبي يعبر عن القلق بشأن استمرار وجود الإرهابيين والجماعات الإرهابية في أفغانستان

Lebanon 24
22-09-2022 | 19:25
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