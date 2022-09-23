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قائد الجيش جوزيف عون يصل على متن طوافة عسكرية الى مركز فوج الحدود البري عند السلسلة الشرقية (الجديد)

Lebanon 24
23-09-2022 | 03:38
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