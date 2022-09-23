Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة التجارة الصينية: الاستثمار الأجنبي في الصين شهد نموا سريعا في 2022 لا سيما في التكنولوجيا الفائقة والتصنيع

Lebanon 24
23-09-2022 | 03:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحد من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الصينية... هذا ما قد تقدم عليه الولايات المتحدة الاميريكية
lebanon 24
23/09/2022 17:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التجارة الصينية: واشنطن تخفق دائما بمراعاة قواعد المنافسة العادلة وتنتهك المبادئ المقبولة عموما للتجارة (الشرق)
lebanon 24
23/09/2022 17:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية: أميركا تسرق 82% من نفط سوريا والسوريون يصطفون في الطوابير للحصول عليه
lebanon 24
23/09/2022 17:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الصينية حول قرار بوتين بالتعبئة الجزئيّة: ندعو جميع الأطراف إلى الحوار للوصول إلى حل لجميع المسائل الأمنيّة
lebanon 24
23/09/2022 17:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:59 | 2022-09-23
09:18 | 2022-09-23
09:14 | 2022-09-23
08:33 | 2022-09-23
08:32 | 2022-09-23
08:17 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website