السيدة منتهى عاصي بحاجة ماسة الى ٤ وحدات دم من فئة A+ في مستشفى الروم لإجراء عملية جراحية. للتبرع التواصل مع السيد سمير شتيوي على الرقم ٠٣٢١٧٥٨٢

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