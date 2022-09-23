الرئيس ميقاتي للـ"أم تي في": آمل أن يصار في الاجتماعات التي سأعقدها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاسبوع المقبل الى انهاء الملف الحكومي لانه لا يحتاج الى الكثير من النقاش

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