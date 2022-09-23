ميقاتي: في كل اللقاءات التي عقدتها في نيويورك شرحت الوضع في لبنان والصعوبات التي نواجهها في كل القطاعات واكدت أن في طليعة الاستحقاقات الداهمة اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية ووجوب اجرائها في الموعد المحدد

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