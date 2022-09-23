Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: في كل اللقاءات التي عقدتها في نيويورك شرحت الوضع في لبنان والصعوبات التي نواجهها في كل القطاعات واكدت أن في طليعة الاستحقاقات الداهمة اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية ووجوب اجرائها في الموعد المحدد

Lebanon 24
23-09-2022 | 06:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: نعوّل على مساعدة أصدقاء لبنان الدوليين وفي طليعتهم الدول العربية الشقيقة التي لا غنى للبنان عنها
lebanon 24
23/09/2022 17:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اطلع من السفيرة الفرنسية آن غريو على حصيلة اللقاءات التي عقدتها في باريس والتي تناولت الأوضاع في لبنان
lebanon 24
23/09/2022 17:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة هي ثمرة اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس نجيب ميقاتي مع القوى السياسية والتكتلات النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة
lebanon 24
23/09/2022 17:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور للـLBCI: رئاسة الجمهورية اليوم هي حزب سياسي إسمه التيار الوطني الحر ونريد رئيسًا نقيضًا لهذا الرئيس
lebanon 24
23/09/2022 17:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:59 | 2022-09-23
09:18 | 2022-09-23
09:14 | 2022-09-23
08:33 | 2022-09-23
08:32 | 2022-09-23
08:17 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website