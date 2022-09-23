ميقاتي: استحوذ موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية على حيز من البحث في لقاءاتي والموضوع متقدم من دون شك ولكن العبرة تبقى في النهايات وهناك بعض الخطوات الاخيرة ننتظر بشأنها بعض الاجوبة

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