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ميقاتي: استحوذ موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية على حيز من البحث في لقاءاتي والموضوع متقدم من دون شك ولكن العبرة تبقى في النهايات وهناك بعض الخطوات الاخيرة ننتظر بشأنها بعض الاجوبة
Lebanon 24
23-09-2022
|
06:12
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