Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي عن الكهرباء: نحتاج فقط الى الفيول اويل ونحن نجري الاتصالات اللازمة في هذا الصدد والبنك الدولي يريد مساعدتنا

Lebanon 24
23-09-2022 | 06:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: عندما نقرّ التعرفة الجديدة للكهرباء يمكننا أن نستورد الكهرباء والغاز من الأردن ومصر وأن نشتري الفيول أويل لأنّ التعرفة الجديدة ستسمح لنا بذلك ونعمل على تأمين الرأس المال التشغيلي من المؤسسات الدولية
lebanon 24
23/09/2022 17:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الأردن لـ"الشرق": نعمل على إنجاز الاتفاق بين لبنان والبنك والدولي ومستعدون لإمداد لبنان بالكهرباء فور التوصل للاتفاق
lebanon 24
23/09/2022 17:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي عن موضوع الفيول الايراني: لقد اعلنت ايران عن تقديم 600 الف طن ولكن هناك مشكلة بسيطة قيد المعالجة تتعلق بالمواصفات وهي هبة مجانية من دون شروط واذا تذللت العقبات فنحن نرحب بالامر لاننا بحاجة الى هذا الدعم
lebanon 24
23/09/2022 17:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الأولويات الدولية في لقاءات ميقاتي في الامم المتحدة:الرئاسة والترسيم
lebanon 24
23/09/2022 17:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:59 | 2022-09-23
09:18 | 2022-09-23
09:14 | 2022-09-23
08:33 | 2022-09-23
08:32 | 2022-09-23
08:17 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website