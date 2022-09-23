ميقاتي عن موضوع الفيول الايراني: لقد اعلنت ايران عن تقديم 600 الف طن ولكن هناك مشكلة بسيطة قيد المعالجة تتعلق بالمواصفات وهي هبة مجانية من دون شروط واذا تذللت العقبات فنحن نرحب بالامر لاننا بحاجة الى هذا الدعم

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