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وزارة الخارجية الأميركية: سنُوسّع خدمات الإنترنت بعد أن قطعتها طهران عن 80 مليون إيراني

Lebanon 24
23-09-2022 | 10:52
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