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الرئيس الفلسطيني: ستشرع دولة فلسطين في إجراءات الانضمام إلى منظمات دولية منها الطيران المدني والصحة العالمية (الجزيرة)

Lebanon 24
23-09-2022 | 10:59
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