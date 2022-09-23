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مصدر حكومي لـ"الجزيرة": ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد في المنطقة الخضراء وسط كابل إلى 19 قتيلا و42 جريحا

Lebanon 24
23-09-2022 | 11:28
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