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رئيسة وزراء إستونيا: لن نعترف بالاستفتاءات الروسية الزائفة في الأراضي الأوكرانيا المحتلة وسيكون لها تأثير عكسي (الجزيرة)

Lebanon 24
23-09-2022 | 12:26
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