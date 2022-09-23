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مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: السعودية طلبت منا عقد اجتماع لإحياء المبادرة العربية للسلام وهذا مهم (الجزيرة)

Lebanon 24
23-09-2022 | 13:47
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