جمعية "حماية" تطلق مبادرة توعويّة للحدّ من حالات الاعتداء على الأطفال

بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من العنف ضدّ الأطفال وفي إطار نشر الوعي، أعدّت جمعية حماية فيلميّ فيديو تصويريين بهدف تسليط الضوء على هذه الظاهرة في لبنان، والحثّ على ضرورة التصدي لها من خلال الوقاية والتبليغ، اليوم الخميس في Grand Cinemas في مجمع ABC الأشرفية بحضور عدد من أفراد الجمعية وحشد من الاعلاميين.

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وفي هذا الاطار، تم دعوة الإعلاميين دون التطرّق إلى المحتوى، لحثهم على المشاركة في هذا الحدث، بهدف توعية المجتمع ككلّ والأهل تحديدا على أن التحرش الجنسي لا يستثني أحدًا وقد يحصل في أيّ مكان، لكليّ الجنسين من كافة الأعمار.

ولخّص الفيلم التصويري الأول تجربة شخصية لشاب تعرّض للاعتداء والتحرش الجنسي من قبل الأب الروحي خلال طفولته. بينما لخص الفيلم التصويري الثاني، تجربة شخصيّة لشابّة تعرّضت لتحرش جنسي خلال طفولتها من قبل صديق مقرّب للعائلة.

وفي هذا الصدد، شكر المدير التنفيذي لجمعية حماية السيد سرج سعد، الحضور. وشدد على الدّور الإيجابي والمحوري للإعلام في العمل على نشر الوعي للوقاية والحدّ من العنف ضدّ الأطفال، وصولاً إلى تأمين بيئة آمنة لهم.

وقال: "خلال الحملات الإعلانيّة لجمعيّة حماية في السّنوات السابقة كانت شخصيّة المعنّف متمثّلة بوالد الطّفلة، واليوم في الفيديوين المعروضين المعنّف هو صديق مقرّب من العائلة، أو رجل دين، أو قد يكون أي شخص نعتبره محطّ ثقة".

وأضاف: "إنطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعيّة سنواصل العمل مع كافة أطياف المجتمع في لبنان والعالم للتّوعية حول إشكاليّة العنف الجنسي وبخاصة الموجّه ضدّ الأطفال، حيث تأتي مبادرتنا اليوم تماشيًا مع الجهود المبذولة لمواجهة هذه الإشكالية ووضع حدّ لها".

وسيكون هذين الفيلمين التّصويريين متوفرين مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بجمعية حماية.