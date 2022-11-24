Advertisement

أفراح ومناسبات

جمعية "حماية" تطلق مبادرة توعويّة للحدّ من حالات الاعتداء على الأطفال

Lebanon 24
24-11-2022 | 15:23
A-
A+
Doc-P-1014013-638049262315933254.jpeg
Doc-P-1014013-638049262315933254.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من العنف ضدّ الأطفال وفي إطار نشر الوعي، أعدّت جمعية حماية فيلميّ فيديو تصويريين بهدف تسليط الضوء على هذه الظاهرة في لبنان، والحثّ على ضرورة التصدي لها من خلال الوقاية والتبليغ، اليوم الخميس في Grand Cinemas  في مجمع ABC الأشرفية بحضور عدد من أفراد الجمعية وحشد من الاعلاميين.

 
Advertisement

وفي هذا الاطار، تم دعوة الإعلاميين دون التطرّق إلى المحتوى، لحثهم على المشاركة في هذا الحدث، بهدف توعية المجتمع ككلّ والأهل تحديدا على أن التحرش الجنسي لا يستثني أحدًا وقد يحصل في أيّ مكان، لكليّ الجنسين من كافة الأعمار.

 

ولخّص الفيلم التصويري الأول تجربة شخصية لشاب تعرّض للاعتداء والتحرش الجنسي من قبل الأب الروحي خلال طفولته. بينما لخص الفيلم التصويري الثاني، تجربة شخصيّة لشابّة تعرّضت لتحرش جنسي خلال طفولتها من قبل صديق مقرّب للعائلة.

 

وفي هذا الصدد، شكر المدير التنفيذي لجمعية حماية السيد سرج سعد، الحضور. وشدد على الدّور الإيجابي والمحوري للإعلام  في العمل على نشر الوعي للوقاية والحدّ من العنف ضدّ الأطفال، وصولاً إلى تأمين بيئة آمنة لهم.

 

وقال: "خلال الحملات الإعلانيّة لجمعيّة حماية في السّنوات السابقة كانت شخصيّة المعنّف متمثّلة بوالد الطّفلة، واليوم في الفيديوين المعروضين المعنّف هو صديق مقرّب من العائلة، أو رجل دين، أو قد يكون أي شخص نعتبره محطّ ثقة".

 

وأضاف: "إنطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعيّة سنواصل العمل مع كافة أطياف المجتمع في لبنان والعالم للتّوعية حول إشكاليّة العنف الجنسي وبخاصة الموجّه ضدّ الأطفال، حيث تأتي مبادرتنا اليوم تماشيًا مع الجهود المبذولة لمواجهة هذه الإشكالية ووضع حدّ لها".

 
وسيكون هذين الفيلمين التّصويريين متوفرين مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بجمعية حماية.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
08:01 | 2022-11-24
10:47 | 2022-11-23
11:45 | 2022-11-21
10:33 | 2022-11-21
02:36 | 2022-11-20
07:00 | 2022-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website