عاصمة الجبل وجارة تلة "888".. عاليه تُطلق "سياحة الشتاء"

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اتى النشاط برعاية وحضور رئيس بلدية عاليه وجدي مراد ومواكبته، مع عدد من أعضاء المجلس البلدي للوفد الإعلامي.



و"بلاكين عاليه" كانت أولى المحطات في الجولة، وهي مركز سياحي بامتياز مطعّم بعدد من المنحوتات الفنية وهو يشرف على العاصمة وعدد من البلدات والضواحي المتناثرة حولها وكذلك عمق الشوف، وصولاً الى مطار رفيق الحريري الدولي ومدرجاته الواضحة المعالم. بتنظيم من جمعية وموقع Association avec Expat وبالتعاون مع بلدية عاليه، قامت مجموعة من الإعلاميين بجولة سياحية في رحاب عاصمة الجبل وعروس المصايف عاليه" على مدار يوم كامل، تعرّف خلاله أهل الإعلام عن كثب على كل الخدمات والمواقع التراثية والثقافية والترفيهية التي تحتضنها المدينة، وعلى مساحات تلاقي الحضارات والطبيعة والبيئة النظيفة، ما جعلها مقصداً سياحياً من دون منازع.اتى النشاط برعاية وحضور رئيس بلدية عاليه وجدي مراد ومواكبته، مع عدد من أعضاء المجلس البلدي للوفد الإعلامي.و"بلاكين عاليه" كانت أولى المحطات في الجولة، وهي مركز سياحي بامتياز مطعّم بعدد من المنحوتات الفنية وهو يشرف على العاصمة وعدد من البلدات والضواحي المتناثرة حولها وكذلك عمق الشوف، وصولاً الى مطار رفيق الحريري الدولي ومدرجاته الواضحة المعالم.





من ال vue panoramique للبلاكين الى ألَق الفن الجميل المتمثّل بعشرات المنحوتات المنتشرة على مساحة واسعة من " سيمبوزيوم عاليه الدولي للنحت" والذي انطلق من خلال فكرة راودت الرسام والفنان والنحات إبن عاليه عارف الريس لتتجسد لاحقاً واحة فنية في الهواء الطلق مقسّمة الى ثلاثة أجزاء داخل المدينة، بحيث يقع الجزء الثاني من السيمبوزيوم على تخوم رأس جبل عاليه حيث تلة ال٨٨٨، هذه التلة التي دخلت مصطلح المواقع العسكرية خلال الحرب اللبنانية وتعود التسمية الى ارتفاعها عن سطح البحر ٨٨٨ متراً.



المحطة الثالثة كانت في ساحة "عين التفاحة" التي تختزن ثلاثة عشر نبع ماء وتشكل استراحة ومدخلاً الى السوق العتيق، حيث جال الوفد سيراً على الأقدام، ببادرة ضيافة من "جمعية تجار عاليه" الذين رحبوا بالإعلاميين الذين جالوا على المحال والمؤسسات التجارية على اختلاف أنواعها.



"المشوار" في السوق العتيق ترافق مع وهج النار المنبعث من "الوجاق الأسود" المصنوع من مادة "الفونت" والمنتشر صفوفاً على طول رصيفي السوق وهو يُعرف بتسميات أخرى في عدد من المناطق اللبنانية مثل الصوبيا، الستوف والقاطرجي، علماً أن الحرفيين في عاليه كانوا يعتمدون في صناعته التي بدأت منذ قرابة السبعين عاماً على التبشيم أي من دون تلحيم وتقطيعه يدوياً، لكن بعد إدخال الكثير من التعديلات والتحسينات الحديثة تحوّلت هذه المهنة من حرفة يدوية الى صناعة ميكانيكية متقدّمة عالية التقنية. من ال vue panoramique للبلاكين الى ألَق الفن الجميل المتمثّل بعشرات المنحوتات المنتشرة على مساحة واسعة من " سيمبوزيوم عاليه الدولي للنحت" والذي انطلق من خلال فكرة راودت الرسام والفنان والنحات إبن عاليه عارف الريس لتتجسد لاحقاً واحة فنية في الهواء الطلق مقسّمة الى ثلاثة أجزاء داخل المدينة، بحيث يقع الجزء الثاني من السيمبوزيوم على تخوم رأس جبل عاليه حيث تلة ال٨٨٨، هذه التلة التي دخلت مصطلح المواقع العسكرية خلال الحرب اللبنانية وتعود التسمية الى ارتفاعها عن سطح البحر ٨٨٨ متراً.المحطة الثالثة كانت في ساحة "عين التفاحة" التي تختزن ثلاثة عشر نبع ماء وتشكل استراحة ومدخلاً الى السوق العتيق، حيث جال الوفد سيراً على الأقدام، ببادرة ضيافة من "جمعية تجار عاليه" الذين رحبوا بالإعلاميين الذين جالوا على المحال والمؤسسات التجارية على اختلاف أنواعها."المشوار" في السوق العتيق ترافق مع وهج النار المنبعث من "الوجاق الأسود" المصنوع من مادة "الفونت" والمنتشر صفوفاً على طول رصيفي السوق وهو يُعرف بتسميات أخرى في عدد من المناطق اللبنانية مثل الصوبيا، الستوف والقاطرجي، علماً أن الحرفيين في عاليه كانوا يعتمدون في صناعته التي بدأت منذ قرابة السبعين عاماً على التبشيم أي من دون تلحيم وتقطيعه يدوياً، لكن بعد إدخال الكثير من التعديلات والتحسينات الحديثة تحوّلت هذه المهنة من حرفة يدوية الى صناعة ميكانيكية متقدّمة عالية التقنية.